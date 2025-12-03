Каталог компаний
Yara International
Yara International Дата-сайентист Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yara International. Последнее обновление: 12/3/2025

Какие карьерные уровни в Yara International?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Yara International in Singapore составляет SGD 67,106 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yara International для позиции Дата-сайентист in Singapore составляет SGD 67,106.

