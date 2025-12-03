Каталог компаний
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Программный менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный менеджер in United States в Yanfeng Automotive Interiors составляет от $101K до $138K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yanfeng Automotive Interiors. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$109K - $130K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$101K$109K$130K$138K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Yanfeng Automotive Interiors?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный менеджер в Yanfeng Automotive Interiors in United States составляет $138,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yanfeng Automotive Interiors для позиции Программный менеджер in United States составляет $100,800.

Другие ресурсы

