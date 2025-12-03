Каталог компаний
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Инженер-механик Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-механик in United States в Yanfeng Automotive Interiors составляет от $67.2K до $92K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yanfeng Automotive Interiors. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$72.8K - $86.4K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Yanfeng Automotive Interiors?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Yanfeng Automotive Interiors in United States составляет $92,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yanfeng Automotive Interiors для позиции Инженер-механик in United States составляет $67,200.

Другие ресурсы

