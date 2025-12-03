Каталог компаний
Y&L Consulting
Y&L Consulting Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in Romania в Y&L Consulting составляет от RON 59.4K до RON 84.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Y&L Consulting. Последнее обновление: 12/3/2025

$15.3K - $18.1K
Romania
Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Y&L Consulting in Romania составляет RON 84,345 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Y&L Consulting для позиции Программный инженер in Romania составляет RON 59,408.

