Компенсация Инженер надёжности сайта in Moscow Metro Area в Yandex составляет от RUB 1.43M за year для G14 до RUB 5.02M за year для G17. Медианный yearный компенсационный пакет in Moscow Metro Area составляет RUB 3.31M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yandex. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
G14
RUB 1.43M
RUB 1.3M
RUB 0
RUB 123K
G15
RUB 3.64M
RUB 3.3M
RUB 42.8K
RUB 289K
G16
RUB 3.61M
RUB 3.04M
RUB 0
RUB 572K
G17
RUB 5.02M
RUB 4.04M
RUB 238K
RUB 744K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Yandex RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.