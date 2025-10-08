Компенсация Инженер по обеспечению качества (QA) in Saint Petersburg Metro Area в Yandex составляет от RUB 1.45M за year для G14 до RUB 3.61M за year для G16. Медианный yearный компенсационный пакет in Saint Petersburg Metro Area составляет RUB 2.31M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yandex. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
G14
RUB 1.45M
RUB 1.37M
RUB 1.1K
RUB 73.3K
G15
RUB 2.4M
RUB 2.16M
RUB 57K
RUB 183K
G16
RUB 3.61M
RUB 3.14M
RUB 0
RUB 468K
G17
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Yandex RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.