Yandex Инженер машинного обучения Зарплаты в Moscow Metro Area

Компенсация Инженер машинного обучения in Moscow Metro Area в Yandex составляет от RUB 1.47M за year для G14 до RUB 5.74M за year для G17. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yandex. Последнее обновление: 10/8/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
G14
(Начальный уровень)
RUB 1.47M
RUB 1.38M
RUB 0
RUB 88.1K
G15
RUB 2.87M
RUB 2.64M
RUB 4.8K
RUB 225K
G16
RUB 4.36M
RUB 3.83M
RUB 122K
RUB 406K
G17
RUB 5.74M
RUB 4.75M
RUB 195K
RUB 790K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Yandex RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер машинного обучения в Yandex in Moscow Metro Area составляет RUB 5,739,503 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yandex для позиции Инженер машинного обучения in Moscow Metro Area составляет RUB 3,809,074.

