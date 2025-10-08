Компенсация Фулстек-разработчик in Russia в Yandex составляет от RUB 2.62M за year для G14 до RUB 19.09M за year для G19. Медианный yearный компенсационный пакет in Russia составляет RUB 4.26M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yandex. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
G14
RUB 2.62M
RUB 2.46M
RUB 160K
RUB 0
G15
RUB 2.53M
RUB 2.44M
RUB 0
RUB 83.3K
G16
RUB 3.7M
RUB 3.34M
RUB 145K
RUB 218K
G17
RUB 5.71M
RUB 4.17M
RUB 926K
RUB 609K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Yandex RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.