Yandex Бэкенд-разработчик Зарплаты в Belarus

Компенсация Бэкенд-разработчик in Belarus в Yandex составляет от BYN 43.4K за year для G14 до BYN 209K за year для G17. Медианный yearный компенсационный пакет in Belarus составляет BYN 94K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yandex. Последнее обновление: 10/8/2025

Средняя Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
G14
(Начальный уровень)
BYN 43.4K
BYN 42.1K
BYN 16.7
BYN 1.3K
G15
BYN 103K
BYN 95.7K
BYN 684.1
BYN 6.2K
G16
BYN 151K
BYN 129K
BYN 173.5
BYN 21.7K
G17
BYN 209K
BYN 169K
BYN 0
BYN 40.7K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Yandex RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бэкенд-разработчик в Yandex in Belarus составляет BYN 209,360 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yandex для позиции Бэкенд-разработчик in Belarus составляет BYN 84,606.

