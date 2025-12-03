Каталог компаний
Yalantis
Средняя общая компенсация Продажи in Poland в Yalantis составляет от PLN 110K до PLN 154K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yalantis. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$32.4K - $39.2K
Poland
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$29.9K$32.4K$39.2K$41.8K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Yalantis?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в Yalantis in Poland составляет PLN 154,303 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yalantis для позиции Продажи in Poland составляет PLN 110,407.

