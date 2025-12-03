Каталог компаний
Yalantis
Средняя общая компенсация Управление персоналом in Ukraine в Yalantis составляет от UAH 984K до UAH 1.43M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yalantis. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$27K - $30.7K
Ukraine
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Yalantis?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Yalantis in Ukraine составляет UAH 1,434,194 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yalantis для позиции Управление персоналом in Ukraine составляет UAH 984,489.

Другие ресурсы

