Yadro Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in Russia в Yadro составляет от RUB 5.31M до RUB 7.42M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Yadro. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$73.8K - $89.4K
Russia
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$68.1K$73.8K$89.4K$95.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Yadro?

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Yadro in Russia составляет RUB 7,420,093 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Yadro для позиции Менеджер по разработке ПО in Russia составляет RUB 5,309,205.

