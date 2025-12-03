Каталог компаний
XYZ Robotics
Средняя общая компенсация Архитектор решений in United States в XYZ Robotics составляет от $146K до $212K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах XYZ Robotics. Последнее обновление: 12/3/2025

Средняя общая компенсация

$167K - $191K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$146K$167K$191K$212K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В XYZ Robotics Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в XYZ Robotics in United States составляет $212,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в XYZ Robotics для позиции Архитектор решений in United States составляет $145,800.

Другие ресурсы

