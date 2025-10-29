Каталог компаний
Xperi Дата-сайентист Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Xperi. Последнее обновление: 10/29/2025

Средняя общая компенсация

€62.2K - €73.3K
Ireland
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€58.1K€62.2K€73.3K€80.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Xperi RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Xperi in Ireland составляет €80,918 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Xperi для позиции Дата-сайентист in Ireland составляет €58,095.

Другие ресурсы