XPENG Motors 小鹏汽车
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United States в XPENG Motors 小鹏汽车 составляет $300K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах XPENG Motors 小鹏汽车. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Общая сумма в год
$300K
Уровень
L5
Оклад
$200K
Stock (/yr)
$100K
Бонус
$0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в XPENG Motors 小鹏汽车?
Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В XPENG Motors 小鹏汽车 RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в XPENG Motors 小鹏汽车 in United States составляет $430,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в XPENG Motors 小鹏汽车 для позиции Программный инженер in United States составляет $280,000.

