Средняя общая компенсация Продажи in Netherlands в XPENG Motors 小鹏汽车 составляет от €43.4K до €60.4K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах XPENG Motors 小鹏汽车. Последнее обновление: 10/30/2025

Средняя общая компенсация

€46.5K - €54.7K
Netherlands
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€43.4K€46.5K€54.7K€60.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В XPENG Motors 小鹏汽车 RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продажи в XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands составляет €60,402 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в XPENG Motors 小鹏汽车 для позиции Продажи in Netherlands составляет €43,366.

