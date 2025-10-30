Каталог компаний
XPENG Motors 小鹏汽车
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-дизайнер

  • Все зарплаты Продукт-дизайнер

XPENG Motors 小鹏汽车 Продукт-дизайнер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in United States в XPENG Motors 小鹏汽车 составляет от $90.3K до $128K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах XPENG Motors 小鹏汽车. Последнее обновление: 10/30/2025

Средняя общая компенсация

$103K - $122K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$90.3K$103K$122K$128K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Продукт-дизайнер заявок в XPENG Motors 小鹏汽车 чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В XPENG Motors 小鹏汽车 RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в XPENG Motors 小鹏汽车 in United States составляет $128,256 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в XPENG Motors 小鹏汽车 для позиции Продукт-дизайнер in United States составляет $90,337.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в XPENG Motors 小鹏汽车 не найдены

Похожие компании

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Все компании ➜

Другие ресурсы