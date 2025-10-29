Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Brazil в XP составляет R$590K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах XP. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Общая сумма в год
R$590K
Уровень
L5
Оклад
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$390K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в XP in Brazil составляет R$1,053,824 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в XP для позиции Менеджер по разработке ПО in Brazil составляет R$533,017.

