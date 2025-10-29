Компенсация Программный инженер in United States в Xilinx составляет от $153K за year для E3 до $362K за year для E8. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $280K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Xilinx. Последнее обновление: 10/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Xilinx RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)