Средняя общая компенсация Инженер по продажам in United States в Xilinx составляет от $115K до $164K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Xilinx. Последнее обновление: 10/29/2025

Средняя общая компенсация

$132K - $154K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$115K$132K$154K$164K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Xilinx RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по продажам в Xilinx in United States составляет $163,800 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Xilinx для позиции Инженер по продажам in United States составляет $114,800.

