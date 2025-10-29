Каталог компаний
Xilinx
Xilinx Маркетинг Зарплаты

Средняя общая компенсация Маркетинг in United States в Xilinx составляет от $252K до $345K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Xilinx. Последнее обновление: 10/29/2025

Средняя общая компенсация

$273K - $324K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$252K$273K$324K$345K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Xilinx RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Маркетинг в Xilinx in United States составляет $345,111 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Xilinx для позиции Маркетинг in United States составляет $252,081.

