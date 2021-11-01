Каталог компаний
Xiaomi
Xiaomi Зарплаты

Зарплата Xiaomi варьируется от $19,587 общей компенсации в год для Аналитик кибербезопасности в нижнем диапазоне до $522,375 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Xiaomi. Последнее обновление: 9/11/2025

Инженер-программист
Median $43.6K
Бухгалтер
$49.8K
Менеджер бизнес-операций
Развитие бизнеса
$106K
Обслуживание клиентов
$24.1K
Инженер-аппаратчик
$56.5K
Маркетинг
$197K
Продуктовый менеджер
$69.8K
Менеджер проектов
$45.3K
Продажи
$51.3K
Аналитик кибербезопасности
$19.6K
Менеджер по разработке ПО
$522K
Архитектор решений
$236K
Технический менеджер программ
$47.1K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Xiaomi is Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $522,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Xiaomi is $53,899.

