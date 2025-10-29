Каталог компаний
Средняя общая компенсация Система вознаграждений in United States в Xero составляет от $208K до $295K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Xero. Последнее обновление: 10/29/2025

Средняя общая компенсация

$235K - $268K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$208K$235K$268K$295K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Xero Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Система вознаграждений в Xero in United States составляет $295,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Xero для позиции Система вознаграждений in United States составляет $207,500.

Другие ресурсы