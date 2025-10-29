Каталог компаний
Xero
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

Xero Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Canada в Xero составляет CA$201K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Xero. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$201K
Уровень
hidden
Оклад
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Бонус
CA$0
Лет в компании
5-10 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Xero?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Xero Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Xero in Canada составляет CA$232,790 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Xero для позиции Менеджер по разработке ПО in Canada составляет CA$200,610.

Другие ресурсы