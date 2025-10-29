Каталог компаний
Компенсация Программный инженер in New Zealand в Xero составляет от NZ$88.5K за year для Associate Software Engineer до NZ$186K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in New Zealand составляет NZ$142K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Xero. Последнее обновление: 10/29/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Block logo
+NZ$99.3K
Robinhood logo
+NZ$152K
Stripe logo
+NZ$34.2K
Datadog logo
+NZ$59.9K
Verily logo
+NZ$37.7K
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Xero Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Xero in New Zealand составляет NZ$186,432 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Xero для позиции Программный инженер in New Zealand составляет NZ$141,670.

