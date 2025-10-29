Компенсация Программный инженер in New Zealand в Xero составляет от NZ$88.5K за year для Associate Software Engineer до NZ$186K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in New Zealand составляет NZ$142K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Xero. Последнее обновление: 10/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Xero Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
