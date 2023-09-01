Каталог компаний
Xe.com Зарплаты

Зарплата Xe.com варьируется от $54,170 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $58,133 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Xe.com. Последнее обновление: 11/29/2025

Программный инженер
Median $58.1K
Бизнес-аналитик
$54.2K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Xe.com — Программный инженер с годовой общей компенсацией $58,133. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Xe.com составляет $56,151.

