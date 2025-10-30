Каталог компаний
X-Team
X-Team Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Brazil в X-Team составляет R$542K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах X-Team. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Общая сумма в год
R$542K
Уровень
Senior
Оклад
R$529K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$13.8K
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
9 Лет
Какие карьерные уровни в X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в X-Team in Brazil составляет R$621,563 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в X-Team для позиции Программный инженер in Brazil составляет R$544,213.

Другие ресурсы