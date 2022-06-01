Каталог компаний
WSO2
Работаете здесь? Подтвердить компанию

WSO2 Зарплаты

Зарплата WSO2 варьируется от $7,914 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $203,975 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников WSO2. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $20K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
$7.9K
Архитектор решений
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Najbolje plaćena pozicija u WSO2 je Архитектор решений at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $203,975. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u WSO2 je $20,028.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в WSO2 не найдены

Похожие компании

  • Netwrix
  • Verbit
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Все компании ➜

Другие ресурсы