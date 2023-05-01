Wrk Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Wrk варьируется от $69,589 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $109,065 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Wrk. Последнее обновление: 9/2/2025

Бизнес-аналитик
$69.6K
Продуктовый дизайнер
$101K
Продажи
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Инженер-программист
$73.3K
Менеджер по разработке ПО
$109K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Wrk — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $109,065. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Wrk составляет $88,150.

