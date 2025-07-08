Каталог компаний
Wrike Зарплаты

Зарплата Wrike варьируется от $10,455 общей компенсации в год для Технический писатель в нижнем диапазоне до $82,867 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Wrike. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Инженер-программист
Median $82.9K
Аналитик данных
$64.6K
Технический писатель
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Wrike — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $82,867. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Wrike составляет $64,563.

Другие ресурсы