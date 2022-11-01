Wrapbook Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Wrapbook варьируется от $106,788 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $234,600 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Wrapbook. Последнее обновление: 9/2/2025

$160K

Инженер-программист
Median $145K
Маркетинг
$178K
Продуктовый менеджер
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продажи
$107K
Менеджер по разработке ПО
$235K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Wrapbook Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Wrapbook is Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $234,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wrapbook is $145,348.

