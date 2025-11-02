Каталог компаний
Компенсация Программный инженер in United States в Workday составляет от $139K за year для P1 до $579K за year для P6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $265K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Workday. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
Software Engineer (SWE) I(Начальный уровень)
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
SWE II
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
SWE III
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
Senior SWE
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Workday RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Включенные должности

Предложить новую должность

Инженер машинного обучения

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

QA-инженер

Инженер безопасности ПО

SRE-инженер

Продакшн-инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Workday in United States составляет $578,599 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Workday для позиции Программный инженер in United States составляет $255,000.

Другие ресурсы