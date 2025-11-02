Компенсация Продукт-менеджер in United States в Workday составляет от $143K за year для P1 до $501K за year для P6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $266K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Workday. Последнее обновление: 11/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Workday RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)