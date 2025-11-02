Каталог компаний
Workday Менеджер по продуктовому дизайну Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Workday. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Типичный диапазон
Возможный диапазон
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Workday RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по продуктовому дизайну в Workday in Denmark составляет DKK 1,758,552 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Workday для позиции Менеджер по продуктовому дизайну in Denmark составляет DKK 1,211,775.

