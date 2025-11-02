Каталог компаний
Workday
Средняя общая компенсация Юридический отдел in United States в Workday составляет от $121K до $176K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Workday. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

$139K - $158K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$121K$139K$158K$176K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Workday RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Юридический отдел в Workday in United States составляет $175,820 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Workday для позиции Юридический отдел in United States составляет $120,690.

Другие ресурсы