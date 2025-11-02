Каталог компаний
Workday
Компенсация Управление персоналом in United States в Workday составляет от $283K за year для P4 до $274K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $251K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Workday. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$283K
$200K
$50.5K
$32.5K
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Workday RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Workday in United States составляет $387,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Workday для позиции Управление персоналом in United States составляет $257,500.

Другие ресурсы