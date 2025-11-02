Компенсация Дата-сайентист in United States в Workday составляет от $130K за year для P2 до $284K за year для P4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $295K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Workday. Последнее обновление: 11/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$130K
$111K
$19K
$0
P3
$207K
$136K
$58K
$13.3K
P4
$284K
$187K
$83.5K
$12.6K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Workday RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)