Средняя общая компенсация Менеджер бизнес-операций в Workday составляет от PLN 200K до PLN 280K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Workday. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Типичный диапазон
Возможный диапазон
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Workday RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер бизнес-операций в Workday составляет PLN 280,041 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Workday для позиции Менеджер бизнес-операций составляет PLN 200,030.

