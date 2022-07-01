Wisk Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Wisk варьируется от $100,500 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $232,155 для Инженер-аппаратчик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Wisk. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $176K
Инженер аэрокосмической отрасли
$153K
Инженер-аппаратчик
$232K

Управление персоналом
$133K
Инженер-механик
$216K
Продуктовый дизайнер
$101K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Wisk — Инженер-аппаратчик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $232,155. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Wisk составляет $164,130.

Другие ресурсы