WisdomTree
WisdomTree Зарплаты

Зарплата WisdomTree варьируется от $85,570 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $338,300 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников WisdomTree. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Административный помощник
$85.6K
Бизнес-аналитик
$151K
Аналитик данных
$87.4K

Продуктовый менеджер
$338K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at WisdomTree is Продуктовый менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $338,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WisdomTree is $119,093.

