Willis Towers Watson
Willis Towers Watson Зарплаты

Зарплата Willis Towers Watson варьируется от $19,281 общей компенсации в год для Cybersecurity Analyst в нижнем диапазоне до $227,515 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Willis Towers Watson. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Актуарий
Median $123K
Бизнес-аналитик
Median $65K
Консультант по управлению
Median $90K

Продуктовый менеджер
Median $107K
Развитие бизнеса
$46.5K
Обслуживание клиентов
$69.7K
Специалист по данным
$41.7K
Менеджер проектов
$79K
Продажи
$63.2K
Cybersecurity Analyst
$19.3K
Инженер-программист
$54.1K
Менеджер по разработке ПО
Median $120K
Архитектор решений
$228K
Общее вознаграждение
$81.3K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Willis Towers Watson — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $227,515. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Willis Towers Watson составляет $74,339.

