Каталог компаний
Wildlife Studios
Wildlife Studios Зарплаты

Зарплата Wildlife Studios варьируется от $19,813 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $767,820 для Менеджер продуктового дизайна в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Wildlife Studios. Последнее обновление: 10/17/2025

Инженер-программист
Median $19.8K

Разработчик видеоигр

Менеджер по разработке ПО
Median $108K
Бизнес-аналитик
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Аналитик данных
$39.5K
Специалист по данным
$177K
Продуктовый дизайнер
$23.2K
Менеджер продуктового дизайна
$768K
Продуктовый менеджер
$26.1K
Менеджер программ
$105K
Менеджер проектов
$130K
Рекрутер
$22.3K
Архитектор решений
$23.1K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Wildlife Studios — Менеджер продуктового дизайна at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $767,820. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Wildlife Studios составляет $41,538.

