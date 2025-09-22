Компенсация Инженер-программист in Brazil в WEX составляет от R$118K за year для Software Engineer II до R$168K за year для Software Engineer III. Медианный yearный компенсационный пакет in Brazil составляет R$153K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах WEX. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
