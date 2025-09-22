Каталог компаний
WEX
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

WEX Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in Brazil в WEX составляет от R$118K за year для Software Engineer II до R$168K за year для Software Engineer III. Медианный yearный компенсационный пакет in Brazil составляет R$153K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах WEX. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Посмотреть 3 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

R$885K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на R$166K+ (иногда R$1.66M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные
Какие карьерные уровни в WEX?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в WEX in Brazil составляет R$198,930 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в WEX для позиции Инженер-программист in Brazil составляет R$154,969.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в WEX не найдены

Похожие компании

  • Global Payments
  • S&P Global
  • EQ
  • Broadridge
  • Envestnet
  • Все компании ➜

Другие ресурсы