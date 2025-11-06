Каталог компаний
WeTravel Программный инженер Зарплаты в Greater Amsterdam Area

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Amsterdam Area в WeTravel составляет €85.7K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах WeTravel. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
company icon
WeTravel
Senior Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Общая сумма в год
€85.7K
Уровень
Senior
Оклад
€85.7K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
13 Лет
Какие карьерные уровни в WeTravel?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в WeTravel in Greater Amsterdam Area составляет €110,786 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в WeTravel для позиции Программный инженер in Greater Amsterdam Area составляет €81,892.

