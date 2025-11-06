Каталог компаний
WeTransfer
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Greater Amsterdam Area

WeTransfer Программный инженер Зарплаты в Greater Amsterdam Area

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Amsterdam Area в WeTransfer составляет €90.7K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах WeTransfer. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
company icon
WeTransfer
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Общая сумма в год
€90.7K
Уровень
Senior I
Оклад
€90.7K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в WeTransfer?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Backend-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в WeTransfer in Greater Amsterdam Area составляет €138,432 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в WeTransfer для позиции Программный инженер in Greater Amsterdam Area составляет €90,671.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в WeTransfer не найдены

Похожие компании

  • Sendbird
  • Mendix
  • Branding Brand
  • Adyen
  • Hootsuite
  • Все компании ➜

Другие ресурсы