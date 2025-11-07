Каталог компаний
Wells Fargo
Программный инженер Уровень

L4

Уровни в Wells Fargo

Сравнить уровни
  1. L1Associate Software Engineer
  2. L2Software Engineer
  3. L3Senior Software Engineer
    4. Показать 3 Больше уровней
Средняя Ежегодно Общее вознаграждение
$183,632
Базовая зарплата
$167,158
Акции ()
$1,053
Бонус
$15,421
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
