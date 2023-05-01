Каталог компаний
WEKA
WEKA Зарплаты

Зарплата WEKA варьируется от $145,884 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $323,375 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников WEKA. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Инженер-программист
Median $146K
Развитие бизнеса
$323K
Продажи
$225K

Менеджер по разработке ПО
$322K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в WEKA — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $323,375. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в WEKA составляет $273,905.

