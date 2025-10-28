Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Netherlands в WEBB Traders составляет €93.8K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах WEBB Traders. Последнее обновление: 10/28/2025

Медианный пакет
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Общая сумма в год
€93.8K
Уровень
Junior
Оклад
€70.4K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€23.5K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в WEBB Traders?
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в WEBB Traders in Netherlands составляет €103,782 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в WEBB Traders для позиции Программный инженер in Netherlands составляет €93,847.

