Компенсация Технический менеджер программ in San Francisco Bay Area в Waymo составляет от $254K за year для L4 до $443K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $495K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Waymo. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Посмотреть 3 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
WMU

В Waymo WMUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Технический менеджер программ at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $515,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Технический менеджер программ role in San Francisco Bay Area is $313,000.

