Каталог компаний
Waymo
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • San Francisco Bay Area

Waymo Инженер-программист Зарплаты в San Francisco Bay Area

Компенсация Инженер-программист in San Francisco Bay Area в Waymo составляет от $234K за year для L3 до $900K за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $355K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Waymo. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
(Начальный уровень)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Посмотреть 3 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
WMU

В Waymo WMUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер производственных систем

Системный инженер

Научный сотрудник

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $900,429. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Инженер-программист role in San Francisco Bay Area is $353,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Waymo не найдены

Похожие компании

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Все компании ➜

Другие ресурсы