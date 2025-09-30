Компенсация Инженер-программист in San Francisco Bay Area в Waymo составляет от $234K за year для L3 до $900K за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $355K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Waymo. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Waymo WMUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
WMUs are Waymo's version of RSUs
